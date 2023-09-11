'Есть изменения на карте': российские пропагандисты пожаловались на успехи ВСУ в Донецкой области и заговорили о провале войск Путина

Российские пропагандисты подняли панику из-за успехов Сил обороны Украины в населенном пункте Опытное Донецкой области. Они уже начали плакаться в соцсетях, что потеряли результаты "многомесячных усилий" и зря положили в мясных штурмах тысячи оккупантов.

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Такое сообщение появилось, в частности, в Telegram-канале "Военкор Котенок". Пропагандист отметил, что украинские войска потеснили россиян, применив тактику малых групп.

"Изменения на карте есть, бои перешли в Опытное", – констатировал он, добавив, что российские источники уже сообщают о потере населенного пункта оккупантами.

"По плохому расписанию, утрачены результаты многомесячных усилий по "выковыриванию" противника на ключевом участке, непосредственно примыкающем к Донецку. Приходится все начинать сначала", – расстроился пропагандист.

Напомним, 11 сентября в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили часть поселка Опытное под Авдеевкой Донецкой области. Также защитники имели успех в районе Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

В настоящее время воины Вооруженных сил Украины закрепляются там, где имели успех, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также она отметила, что в течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении фронта, а также 1,5 км – на юге. Украинские войска сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но двигаются дальше, "уже кое-где прорвана первая линия обороны" россиян.

Всего за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день деоккупировано уже 49 кв. км территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что контрнаступление Сил обороны Украины на фронте продолжается сложно, однако его прогресс поражает. Особенно увлекают успехи украинских воинов на юге, учитывая условия, в которых они были достигнуты.

– В ISW сообщили, что 10 сентября украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного на западе Запорожской области, а также в районе Бахмута Донецкой области. Более того, контрнаступление Сил обороны будет продолжаться вплоть до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет на активность боевых действий, но не остановит их, как это было в первые 18 месяцев войны.

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