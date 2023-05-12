Есть несколько вариантов: Данилов заявил, что Украина не раскрывает партнерам план контрнаступления

Украина имеет несколько вариантов действий для проведения операции по контрнаступлению. Партнеров Киев информирует только об общих оборонных вопросах, а не о конкретных планах по освобождению территорий.

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Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Report, которое было опубликовано 12 мая. Он отметил, что заявлениям о месте начала контрнаступления, которые звучат из разных источников, верить нельзя.

"У военных есть несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов. Если кто-то говорит, что знает место проведения операции, он лжет, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина защищает свою независимость и осознает ответственность за освобождение своих территорий от оккупантов. Партнеры оказывают очень большую помощь, но Киев не раскрывает им свои конкретные планы, которые являются закрытыми и секретными.

"Если кто-то считает, что планы с грифом "Совершенно секретно" кому-то раскрываются, то он ошибается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы – да, а конкретные планы – нет, они должны оставаться конфиденциальными", – пояснил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 мая Данилов рассказал, что окончательный план контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утвержден. Все варианты проведения операции находятся в работе.

– Данилов отметил, что к зиме Украина хочет полностью завершить войну. Сейчас ВСУ наносят врагу удары там, где он меньше всего этого ждет.

– По словам секретаря СНБО, Украину хотят усадить за стол переговоров с Россией, но Киев если и согласится на дипломатический процесс, то только на своих условиях.

– Украинские защитники в ходе контрнаступательных действий освободили территории к югу от села Ивановское под Бахмутом, заявили в батальоне "Айдар".

– 12 мая в Минобороны Украины заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км. За неделю Силы обороны не потеряли здесь ни одной позиции.