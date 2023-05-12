'До зимы мы хотим полностью завершить войну': Данилов высказался по поводу контрнаступления ВСУ и 'бавовны' на территории РФ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется вовремя, не раньше и не позже. К зиме наше государство хочет полностью завершить войну.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report. Он подчеркнул, что наши военные точно знают, что делать, и они уже доказали всему миру, что наша армия готова к бою.

"Более того, мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, на этот раз будет так же", – высказался Данилов.

На вопрос, начнется ли наступательная операция ВСУ "в ближайшее время" он заметил, это понятие для каждого свое.

"Главное – результат. Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно вовремя ", – подчеркнул секретарь СНБО.

"До зимы мы хотим полностью завершить войну", – отметил Данилов.

Также он прокомментировал обвинения РФ в адрес Украины во взрывах на территории государства-агрессора.

"Мы ни на кого не нападали, наоборот, нападение совершено на наши земли и территории, закрепленные в международных документах в 1991 году. Если кто-то хочет обвинить кого-то другого в будущем распаде своей страны, это его проблема, а не наша", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним: издание CNN сообщило, что Силы обороны Украины начали "формировать" операции накануне долгожданного контрнаступления против оккупационных войск РФ. Предполагается поражение враждебных целей – складов оружия и БК, командных центров, бронетехники и систем артиллерии – для подготовки поля для наступательных групп.

В материале напомнили, что когда в конце прошлого лета ВСУ начали контрнаступление в южной и северо-восточной частях Украины, их штурмам также предшествовали воздушные атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российском сегменте Telegram в ночь на 12 мая появилось множество сообщений о массированной атаке ВСУ укреплений оккупантов и о подготовке к штурму границы, а также захвате нескольких населенных пунктов на территории РФ. После этого началась настоящая паника, на которую вынуждено было отреагировать министерство обороны страны-агрессора;

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи во время локальных контратак возле Бахмута Донецкой области. Это вызвало ответные действия со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ.

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