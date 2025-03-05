'Есть поражение!' В Воздушных силах показали боевую работу по 'Шахедам' на востоке. Видео

Российская террористическая армия продолжает каждую ночь атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Украинские военнослужащие в свою очередь держат оборону и уничтожают большинство вражеских целей.

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Момент ликвидации российского беспилотника на востоке Украины показали в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" бойцы мобильных огневых групп уничтожили один из "Шахедов", который накануне запустили путинские войска.

После попадания по БПЛА небо осветило яркое зарево. Украинские защитники подтвердили поражение вражеской цели.

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска снова атаковали мирную Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. На Одесщине вследствие атаки РФ погиб мирный житель.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 4 марта прогремели взрывы. Войска страны-агрессора России ударили дроном по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских захватчиков стали промышленных предприятия. Вследствие атаки в городе повреждены многоэтажные дома

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