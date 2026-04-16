Есть повреждения: спутниковый снимок зафиксировал пожар на нефтехимическом заводе в Башкортостане после атаки дронов

В сети появились спутниковые снимки последствий успешного поражения Стерлитамакского нефтехимического завода стратегического объекта в российской Республике Башкортостан.

Кадры опубликовал спецпроект "Радио.Свобода","Схемы". На кадрах зафиксирован столб густого черного дыма над заводом и вероятный вывод из строя промышленных мощностей.

Что известно об атаке на Башкортостан

Заметим, что Стерлитамакский нефтехимический завод в российской Башкирии является частью критической инфраструктуры российского военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Предприятие специализируется на производстве:

авиационного топлива (керосина, используется боевой авиацией ВКС РФ);

высокооктановых добавок к топливу ;

; специализированных химкомпонентов и каучука.

Российские официальные лица традиционно пытались скрыть масштабы повреждений в результате атаки. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров подтвердил удар с воздуха, однако название конкретного предприятия, как и описание последствий, не назвал, заявив лишь о "попытке удара". Впрочем, спутниковые данные опровергают заявления об "успешной работе ПВО" без последствий.

Украинские военные об атаке

Атаку на завод по Стерлитамаку подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Атаку устроили бойцы 1-го отдельного центра беспилотных систем.

Он отметил, что Стерлитамакский нефтехимический завод является производителем авиатоплива, присадок для авиационного керосина и единственным в РФ производителем неодимовых синтетических каучуков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 апреля в Белгородской области прогремели взрывы.

Под ударом оказались склады ГСМ и логистика врага в Валуйках. Местные же власти сообщили лишь о "повреждении крыши частного дома" в селе под этим российским городом.

В то же время 16 апреля беспилотники атаковали в Белгороде подстанцию "Южная", в результате чего в части города исчезла электроэнергия. В среду также прогремели взрывы вблизи от Валуек, где пострадали склады горюче-смазочных материалов, а над самим городом и над ближайшими населенными пунктами поднимается черный дым.

