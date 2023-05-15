Есть приоритетная цель: в ISW объяснили, почему Россия активизировала удары дронами и ракетами по Украине

Российская террористическая армия усилила регулярные удары по территории Украины дронами и крылатыми ракетами. Таким образом агрессор, вероятно, пытается снизить способность Вооруженных сил Украины вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем.

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Примечательно, что менее чем за месяц российские войска нанесли более 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам аналитиков, российские оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.

Эксперты отмечают, что россияне используют меньше ракет по сравнению с осенне-зимним периодом в попытке сохранить ограниченные запасы высокоточного вооружения. Вместо крылатых ракет оккупанты в значительной степени полагаются на запуск большого количества ударных дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed.

Аналитики уверены, что с помощью массированных дроновых атак российские оккупанты пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Примечательно, что российская воздушная кампания сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу.

В ISW ранее прогнозировали, что российские оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные удары, чтобы представить себя как успешно сдерживающих потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции. Предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывают на то, что российские захватчики обеспокоены текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину, при этом воздушная тревога была нетипичной и сначала зазвучала в западных регионах страны. Это связано с тем, что для ударов по нашему государству оккупанты начали применять новую тактику.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 мая украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе, запущенных российской оккупационной армией. Остальные четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 12 мая оккупанты атаковали дронами Николаев, в городе раздались взрывы. На местах прилетов начался пожар, в том числе на первом этаже жилого дома и на предприятии.

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