Есть признаки поражений и пожара: появились спутниковые снимки последствий атаки на аэродром 'Кировское' в Крыму

В сети появились новые спутниковые снимки, зафиксировавшие результаты украинской атаки на аэродром "Кировское" во временно оккупированном Россией Крыму. Удары по нему на днях нанесли сотрудники Службы безопасности Украины.

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Спутники зафиксировали следы поражения трех вертолетов, также на снимках видны следы пожара возле российского ЗГРК "Панцирь-С1". Подробности сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и Telegram-канал Dnipro ⟨Гарбуз⟩, специализирующийся на OSINT.

Свежие спутниковые снимки Кировского по крайней мере частично подтвердили предыдущие заявления СБУ о результатах атаки на этот объект в ночь на 28 июня. Тогда, по данным Службы, удалось уничтожить вражеский "Панцирь-С1" и сразу три вертолета.

"На спутниковых снимках действительно видны следы от поражения трех вертолетов, а вблизи ЗГРК "Панцирь-С1" есть следы пожара, вероятно, он поврежден", – отмечает Dnipro ⟨Гарбуз⟩.

Напомним, о поражении военного аэродрома "Кировское" в Крыму и о том, что у врага стало меньше на ЗГРК "Панцирь-С1" и три вертолета, в СБУ заявили днем 28 июня. Такой подарок украинцам спецназовцы сделали ко Дню Конституции.

Через сутки после удара сообщалось, что оккупанты на пораженном аэродроме не смогли потушить пожар.

А уже 1 июля СБУ нанесли удар по глубокому тылу врага: спецназовцы нанесли удар по заводу "Купол" в Ижевске. Точные последствия поражения еще устанавливаются, точно известно о попадании по корпусам и пожаре, вспыхнувшем на территории предприятия.

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