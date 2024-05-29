'Есть разные соображения': эксперт-международник объяснил колебания западных стран по поводу разрешения Украине бить их оружием по территории РФ

Среди стран, оказывающих военную помощь Украине, только Соединенные Штаты публично не разрешили украинцам использовать их оружие на территории РФ. Однако позиция Белого дома по отношению к Украине постоянно меняется к лучшему, и в конце концов США дадут такое разрешение. Хотя оно может быть и непубличным.

Такое мнение высказал доцент кафедры международных отношений Одесского Национального университета им. Мечникова, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Эксперт пояснил, что в настоящее время администрация Белого дома боится вовлечения в войну в Украине.

"Америка всегда, Белый дом и Байден всегда боялись эскалации со стороны России. Я думаю, что определенные причины для такого страха есть, потому что в принципе Россия сейчас, если мы начнем больше бить по их объектам, будет говорить, что" это отечественная война, она для нас справедлива, мы обороняемся, на нас нападают натовским западным оружием" и так далее", – отметил эксперт.

Одновременно и для мирового сообщества такое разрешение на использование оружия является "неким красным пределом". Ибо если мы начнем бить по объектам РФ, будет повод говорить, что Украина ничем не отличается от захватчиков.

"Но я думаю, что по мере определенной дискуссии в Белом доме, и по мере присоединения к проукраинской коалиции других стран, которые позволяют использовать их оружие по военным целям на территории России, Вашингтон тоже примет такое решение. Тем более что в последнее время их позиция уже не так четка, как раньше и раздаются заявления в США, что Украина сама должна решать, как обороняться", – считает Дубовик.

По его словам, такое разрешение "может быть предоставлено неформально, не открыто и не публично".

"Дискуссия идет, и есть разные соображения, мы всегда об этом знаем, но преимущественно сам президент Байден выбирает очень осторожную позицию. Он не спешит принимать новые решения, которые бы быстро ломали какие-либо красные черты", - отметил эксперт.

Он также добавил, что даже если США прямо сейчас предоставят свое разрешение, радикально от этого ход войны не изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Ранее похожую позицию по ограничению применения западных вооружений высказала министр обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право бить по территории РФ западным оружием и что это не должно быть темой для дискуссий.

Но последним по этому поводу высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, чем вызвал определенный ажиотаж. Он, пусть и очень осторожно, но поддержал позицию французского лидера относительно того, что Украина имеет полное право наносить удары по военным базам в РФ, откуда происходят атаки на украинские города и села.