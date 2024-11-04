'Есть важные сдвиги в поставках для фронта': Зеленский провел совещание с Сырским, Баргилевичем и Умеровым

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта. Глава государства отметил, что речь идет об увеличении поставок согласно пакетам поддержки.

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В частности, лучшими стали результаты в снабжении артиллерией. Об этом стало известно по результатам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырский, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам президента, в ходе совещания обсуждалась ситуация на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому, Кураховскому, Торецкому, а также Купянскому направлении.

Кроме того, президент заслушал отдельный доклад по Курской операции и уничтожение российских сил в определенных районах вблизи государственной границы Украины.

"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в снабжении артиллерией", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что министр обороны доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. В то же время президент поручил министру обороны дополнительно увеличить заказы украинских дронов для соответствующих операций ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет из себя дистанционно управляемую турель.

Ранее сообщалось, что на вооружении украинской армии появятся отечественные наземные беспилотники "Тарган". Этот роботизированный комплекс кодифицировало и разрешило использовать Министерство обороны.

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