'Эта война должна завершиться победой Украины': президент Эстонии призвал Запад гарантировать поддержку Киеву

Президент Эстонии Алар Карис призвал страны Европы гарантировать поддержку Киеву и больше вкладывать в оборону. Он подчеркнул, что исход войны в нашем государстве зависит от способности стран Запада быть солидарными друг с другом.

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Об этом он говорил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после переговоров в Таллине. Он заверил в безоговорочной поддержке Киева его государством.

"Эта война должна завершиться победой Украины. Работая вместе, мы победим", – убежден Карис.

Карис отметил, что встреча с украинской делегацией была очень теплой.

"Мы в этой войне все союзники друг с другом на этом брутальном поле боя. Мы вместе стоим в борьбе за свободу, потому что, атакуя Украину, Россия нападает на все демократические страны в целом. И потому эта война – это не что-то, к чему можно привыкнуть. Она сама собой не решится", – отметил Карис.

"Решение должно состоять в том, чтобы агрессор ушел. И для этого потребуются усилия всего демократического мира", – добавил он.

"Результат этой войны зависит от нашей способности быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Украине. Мы должны вместе работать, ослабить агрессора санкциями и политически. Мы уже оказали поддержку Украины на 85 млдр евро, и эту поддержку нужно продолжать", – призвал президент Эстон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.

– 10 января президент Украины посетил столицу Литвы Вильнюс. Там он встретился с президентом Гитанасом Науседой.