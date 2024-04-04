'Эти кадры невозможно смотреть с холодным сердцем': сеть поразило видео со спасателем, отца которого убила РФ в Харькове

Сеть поразили кадры с места российской атаки в Харькове. Молодой спасатель Владимир плакал на руинах, где российский "шахед" убил его отца, 52-летнего ГСЧСника Владислава Логинова.

Отчаянные кадры опубликовал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Чиновник отметил, что погибший спасатель посвятил свою жизнь работе в пожарной службе, сын пошел по его стопам.

"Эти кадры невозможно смотреть с холодным сердцем", – отметил Клименко.

Министр рассказал, что Владимир работал начальником караула в соседней пожарной части. После первых взрывов в Харькове в ночь на 4 апреля отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара.

"Владислав и Владимир работали рядом, буквально за несколько домов друг от друга. Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец", – отметил Клименко.

Он добавил, что трудно представить чувства мужчины, увидевшего окровавленное тело отца. Министр выразил искренние соболезнования семье погибшего Героя.

Напомним, Клименко показал фото Героев-спасателей, погибших в Харькове во время атаки российских "шахедов". Враг унес жизни Логинова Владислава, Байдалинова Сергея и Матюшенко Владимира. Оккупанты цинично атаковали бригаду, которая приехала спасать жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 апреля в Харькове обнаружили обломки дрона-камикадзе типа Shahed с циничным посланием от россиян. На БПЛА, запущенном по жилищной инфраструктуре украинского города, окупанты написали: "За Крокус Сити Холл".

– В сети появилось видео момента повторного удара России по Харькову, которым оккупанты убили спасателей. Такая подлая и коварная тактика враждебной армии, применяемая в мирном городе-миллионнике, является несомненным военным преступлением.

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