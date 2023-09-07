'Это будет битва не за пляжи на Азовском море': эксперт указал на нюанс с контрнаступлением и объяснил, что заставит войска РФ отступить

Когда Вооруженные силы Украины освободят Токмак временно оккупированный, есть вероятность, что российские захватчики сделают "жест доброй воли" в Мелитополе. При этом возле Токмака враг будет сражаться до последнего и будет держать железную дорогу, которая питает всю южную группировку.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, когда оккупанты потеряют железную дорогу, то дальше строить фортификации не будет никакого смысла. Никто не сможет удержать ВСУ от выхода на побережье Азовского моря.

"Но побережье для нас тоже не принципиально. Что там делать? По пляжу в бархатный сезон походить? Нет смысла туда выходить. Есть смысл перерезать эти логистические пути, о которых я говорил. А к морю мы выйдем обязательно, потому что там не строят никаких укреплений, держать пляж они не собираются", – добавил он.

Поэтому, по мнению Гетьмана, российская армия будет биться до последнего и будет держать железную дорогу и дороги, по которым можно еще что-то перевозить.

"Это будет битва не за пляжи на Азовском море. Думаю, после взятия Токмака в Мелитополе они могут сделать "жест доброй воли", потому что держать его уже не будет смысла, ведь железная дорога наша, поставок нет", - объяснил военный.

Следует отметить, что Алексей Гетьман также рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на юге нашего государства и уже находятся в 20 км от Токмака. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку там расположен железнодорожный узел.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что легкая пехота украинских подразделений продвинулась к позициям по противотанковым рвам и "зубам дракона", которые составляют нынешний оборонительный рубеж оккупантов в западной части Запорожской области.

– Западные аналитики показали карты вражеских укреплений, через которые приходится прорываться защитникам Украины.

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