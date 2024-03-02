'Это был человек-душа': на Купянском направлении погиб 33-летний командир гранатомета Дмитрий Волобуев. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь командир гранатомета 43-й отдельной артиллерийской бригады Дмитрий Волобуев. Уроженец Харьковщины, воин свой последний бой принял на Купянском направлении 18 января.

На защиту Украины Дмитрий Волобуев стал в августе 2022 года, дома его ждала любимая жена. О гибели Героя 24 января сообщил поселковый председатель Песочина Олег Чернобай: в тот день с воином навеки прощались на его малой родине, в Новом Коротиче.

"Провели в последний путь мужественного Героя, верного сына Украины – младшего сержанта Волобуева Дмитрия Юрьевича, 1990 года рождения, который отважно защищал свою Родину. Дмитрий Юрьевич стал на защиту государства в августе 2022 года. Он был командиром гранатомета 1-го противотанкового расчета противотанкового взвода 2-го механизированного батальона воинской части А4698", – написал Чернобай.

Свое последнее сражение Дмитрий Волобуев принял не так далеко от родного дома – он погиб 18 января в результате артиллерийского обстрела российских войск в районе Ивановки Купянского района Харьковской области.

Поселковый голова Песочина добавил: те, кто знал Дмитрия, помнят о нем как о добром, отзывчивом, веселом и жизнерадостном человеке.

"Человек-душа, поверить, что его не стало, не могу!" – написала в комментариях к сообщению жены воина знакомая семьи.

Сама же жена Героя, короткое счастье которой рядом с любимым оборвала война, написала пронзительное сообщение-обращение, которое ее муж уже никогда не сможет прочесть.

"Мой мир, моя жизнь, мой воздух, моя безграничная любовь, мне никогда не справиться с этой потерей, вместе с тобой умерла и я. Спи, мой ангел, спокойно и сладко. Вечность примет тебя в свои руки. Ты достойно держался и стойко пережил эти адские муки", – написала Ирина Волобуева.

Напомним, ранее стало известно, что в больнице остановилось сердце воина ССО, раненного в Херсонской области. 22-летний Андрей Тыпусяк из 73 морского центра специальных операций получил ранения во время операции на Тендровской косе у берегов Херсонской области в конце февраля. Тогда, как признали в ССО, подразделение понесло непоправимые потери.

Андрей получил смертельные ранения, прикрывая отход побратимов.