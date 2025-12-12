'Это был прицельный удар': оккупанты атаковали спортивную школу на Сумщине, где продолжались тренировки детей. Фото

В Шостке российские беспилотники нанесли удар по спортивной школе, где как раз тренировались дети. Благодаря оперативной эвакуации пострадавших среди детей и тренеров нет.

Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе, создавая угрозу для жителей. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По предварительным данным, россияне направили два ударных БпЛА именно на спортивное учреждение, где находились дети. Это был прицельный удар по месту, где проходила тренировка.

Благодаря оперативным действиям персонала и правоохранителей, всех детей и тренеров эвакуировали в безопасное место. Последствия атаки пока уточняются, пострадавших среди детей и тренеров нет.

Кроме удара дронами в Шостке, сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской громады. В результате обстрела ранения получила 76-летняя женщина, ее госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, российские войска в ночь на 12 декабря атаковали Днепропетровскую область. В частности, в Павлограде оккупанты убили мужчину и ранили еще четырех гражданских. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря Россия устроила очередную воздушную атаку на Украину, во время которой применила 80 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 64 цели. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на ряде локаций.

