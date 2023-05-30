'Это было бы важным шагом': Резников заявил, что Германия могла бы предоставить Украине истребители Typhoon. Чем они особенные

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия могла бы стать частью "авиационной коалиции" и предоставить украинской армии истребители Typhoon. Также глава оборонного ведомства считает, что Германия может начать обучение пилотов ВСУ по управлению именно этими самолетами.

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По его словам, всего Украине необходимо около 120 западных истребителей. Об этом он рассказал в интервью изданию Ouest France.

Резников отметил, что видит возможность получения из Германии истребителей Typhoon. Также он добавил, что важным шагом стало бы объединение Великобритании и Германии в передаче ВСУ этих боевых самолетов.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по снабжению истребителей Eurofighter Typhoon, это было бы важным шагом", – заявил министр обороны.

Также Резников привел в пример международную "танковую коалицию", в которой основной моделью является германский Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Резников добавил, что аналогично может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter Typhoon и шведскими Gripen. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего Украине нужно около 120 истребителей.

"Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", – сказал Резников.

Typhoon (полное название – Eurofighter Typhoon/"Еврофайтер Тайфун") – это европейский всепогодный многоцелевой двухмоторный истребитель четвертого поколения, заменивший на вооружении армий ведущих европейских стран истребители Tornado третьего поколения.

Самолет разработан и выпускается международной компанией Eurofighter, созданной в 1986 году консорциумом компаний British Aerospace (сегодня BAE Systems, Великобритания), MBB (сегодня DASA, Германия), Aeritalia (сегодня Alenia Aeronautica, Италия) и CASA (Испания). Испанскую компанию в 2009 году поглотил международный концерн Airbus Group, став тем самым новым членом консорциума. Интересно, что сначала в проекте участвовала и Франция, но еще на начальном этапе передумала и сосредоточилась на собственной разработке, которая вылилась в самолет Dassault Rafale.

Первые модификации Eurofighter Typhoon предназначались только для ведения воздушных боев и не могли эффективно применяться против наземных целей. Однако боевые возможности самолета постоянно совершенствуются, и по состоянию на сегодняшний день он является многофункциональной боевой машиной. В современной версии Typhoon может поднимать в небо 9 тонн вооружений на 13 точках подвески.

Подробнее об особенностях и технических характеристисках истребителя Eurofighter Typhoon читайте в матераила OBOZREVATEL.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что, когда наша страна получит современные истребители F-16, мы выигрываем эту войну, которую развязала страна-террорист Россия. По его словам, многоцелевой самолет может работать по наземным, воздушным и надводным целям.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

– Многоцелевые истребители Украина просит у Запада из-за их универсальности. Аналитики объяснили, какую роль самолеты F-16 могут сыграть в войне с РФ.

– Для защиты Киева от бомбежек с неба нужно до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоры с союзниками по этому вопросу, поскольку его актуальность ежедневно только растет.