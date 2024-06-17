'Это дилемма': глава МИД Швейцарии назвал один из дискуссионных вопросов на Саммите мира. Видео

Наиболее сложным и дискуссионным на саммите мира в Швейцарии было обсуждение проблемы продовольственной безопасности для стран Африки. Представители континента понимают, что они могут решить ее не в направлении справедливого мира для Украины.

Видео дня

Об этом в ответ на вопрос главной редактора OBOZ.UA Леси Гасыч рассказал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис на пресс-конференции по результатам первого Саммита мира в Бюргенштоке. В частности, вопрос касался того, какая тема стала наиболее дискуссионной.

"Возможно, это очень личный ответ. Я принимал участие во встрече по согласованию продовольственной безопасности. Там было две вещи, и одна была несколько очевидна. Что необходимо сказать, что это означает и как последствия войны очень сильно влияют на Африку. На уровень продовольственной безопасности , уровень цен на продукты питания, голод и так далее. И африканские участники очень четко сказали, что мы здесь, потому что мы должны решить эту проблему", – сказал глава швейцарского МИД.

Он добавил, что второй дискуссионный вопрос был "очень важный и очень сложный".

"Они (представители Африки. – Ред.) хотят решить проблему, чтобы восстановить продовольственную безопасность в своих странах. И вопрос, конечно, заключался в том, готовы ли вы решать эту проблему в направлении справедливого и устойчивого мира или просто в направлении мира? У вас может быть просто мир, а может быть постоянный мир, а не просто мир", – сказал Игнацио Кассис.

По его словам, именно это был сложный вопрос:

"Потому что это определенная дилемма в том, что они были, они хотят решить проблему, но они видят, что они могут решить свою проблему не в смысле справделивого мира для Украины. И эта дилемма в этой дискуссии, для меня это был сложный вопрос" .

Как сообщал OBOZ.UA, 15 и 16 июня в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира. Его основой стала украинская Формула мира. На мероприятии обсуждались ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных и похищенных Россией детей.

На полях саммита президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Он подчеркнул, что голос Африки на саммите крайне важен.

На итоговой пресс-конференции Акуфо-Аддо заявил, что Африка стала жертвой конфликта. Нарушение поставок и блокада Черного моря имело "ужасное последствие для нашей экономики", сказал он.

Зеленский в свою очередь констатировал, что все участники саммита в Швейцарии поддержали территориальную целостность Украины. Он подчеркнул: Киев не хочет "мира за кулисами" и Глобальный саммит мира стал первым, но мощным шагом к справедливому завершению войны.

Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита мира оставили делегации 80 стран и четыре организации. В мероприятии приняли участие 101 делегация.