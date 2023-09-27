'Это надолго, они здесь огрызаются': оккупант пожаловался на достойный отпор ВСУ на поле боя. Перехват

Российские оккупанты жалуются, что украинские защитники дают им изрядно "прикурить", поливая артиллерийским огнем и забрасывая ракетами. До россиян наконец дошло, что в Украине их ждет настоящий ад.

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с братом, в котором они обсуждают проблемы российской армии. Аудиозапись обнародовали на YouTubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, прикройте к концу страницы).

Оккупант рассказал брату о достойном ответе, который украинская армия дает захватчикам на поле боя.

"Это надолго, еще года два это минимум будет идти. Это минимум, потому что огрызаются, крепко, су*и, огрызаются они здесь. Все америкосовское, они просто, бля*ь, забрасывают здесь ими, безбожно х*ярат", – жалуется оккупант.

По его словам, он бывал в других горячих точках. "Но в таком очке я первый раз", – признался оккупант.

Россиянин также рассказал, что захватчики потеряли много живой силы после подрыва их террористами Каховской дамбы. Он возмущается, что российское командование врало о том, что "только 7 человек без вести пропали", и назвал свое руководство "вонючими "п*здоболами".

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"А "Броня" еще рассказывал, они же попали под ту волну *баную, когда в*бали эту дамбу. Кто успел, говорит, выплыли на*уй, а потом говорит, бл**, с елок в трусах снимали. *бануло, *ля, а сказали только 7 человек без вести пропали, пи*доболы вонючие", – возмущается оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, почти половина вновь прибывших сразу становятся "200-ми".

Также российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же боеприпасы у россиян стары – они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

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