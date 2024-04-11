"Это не фильм, а реальность": Зеленский объяснил, чем опасна заморозка войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлема заморозка войны против РФ. По словам главы государства, такой вариант прекращения огня буде означать медленное продолжение оккупации.
В качестве примера он привел так называемые Минские соглашения, которые на самом деле не остановили российскую агрессию. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию BILD.
Зеленский предупредил, что заморозка войны не приведет к миру в Украине. Наоборот, страна-агрессор Россия может использовать такое формат, чтобы продолжить медленную оккупацию нашей страны.
При этом президент отметил, что эта оккупация не обязательно будет вооруженная, ведь РФ в случае заморозки конфликта может попытаться осуществить политическую оккупацию Украины. Также Зеленский добавил, что при заморозке войны агрессор не позволит Украине полноценно развиваться.
"В тебя никто не будет инвестировать. На какой-то период все будут… Часть людей будет радоваться даже, мир будет говорить: конечно, получилось заморозить конфликт, ракеты не летят. Это только до того момента, пока Россия не увеличит производство и запасы техники, ракет, дронов и т.д. Не проработают все ошибки, с которыми они к нам приходили в начале оккупации", – объяснил президент.
Кроме того, глава государства добавил, что в случае заморозки конфликта Украине нужно будет забыть о вступлении в Европейский Союз и НАТО. Зеленский подчеркнул, что в противовес этому РФ будет навязывать свои условия по примеру Беларуси, которую Кремль сделал "союзным государством".
"Поэтому вопрос замороженного конфликта – это как пауза, когда вы смотрите какой-нибудь фильм. Только это не фильм, а реальность. Это просто пауза, но пауза – она для Путина", – сказал Зеленский.
Напомним, в Кремле вновь симулируют свою якобы заинтересованность в переговорах с Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал встречу с более чем 70 иностранными послами из стран, не принадлежащих к западным государствам, чтобы осудить украинскую "формулу мира", одновременно утверждая о готовности РФ к переговорам на условиях, выгодных для Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" бывшего президента США Дональда Трампа по завершению войны с Россией. Этот план, как говорят источники, подразумевает территориальные уступки Украины в пользу РФ.
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