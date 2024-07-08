'Это не имеет оправданий': США выступают за расследование удара по 'Охматдету' как военного преступления РФ

Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве требует тщательного расследования органами, занимающимися военными преступлениями и преступлениями против человечности. Белый дом, уже осудивший российский удар по "Охматдету", считает, что этот акт заслуживает отдельного расследования как военного преступления РФ.

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Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер. Он отметил, что такие атаки на медицинские учреждения в Украине уже стали неоднократными, а обстрел "Охматдета" является свидетельством необходимости полного расследования этих действий.

"Можно использовать много прилагательных для того, чтобы описать атаку на детскую больницу. Это ужасно, трагично, бессмысленно. И, кстати, это также должно быть объектом серьезного расследования, потому что это действия, которые повторяются в течение этой войны", – сказал представитель администрации США.

Карпентер также отметил, что ракетный удар по "Охматдету" нуждается в тщательном рассмотрении и должен вызвать широкую реакцию международного сообщества.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах мирных жителей министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля нанесло по Украине "групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам".

Отметим, ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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