'Это необходимо для защиты': глава военного комитета НАТО призвал снять для Украины ограничения на удары по РФ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украина должна получить право наносить удары западным оружием по всей территории России. Ограничения по дальности должны быть сняты.

Об этом Бауэр сказал в интервью The Washington Post. Он отметил, что снятие этих ограничений на удары по РФ поможет Украине эффективно защищать себя.

Адмирал подчеркнул, что поддерживает предоставление рядом стран Киеву разрешения на удары их оружием по территории России. Свое мнение он объяснил военной логикой.

"Право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений относительно дальности. Так что с военной точки зрения, опять же, если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели. Например, по самолетам, которые взлетают с аэродрома в глубине России", – сказал Бауэр.

Он добавил, что увеличение дальнобойности оружия Сил обороны Украины усложнило бы тыловое обеспечение российских войск.

Глава военного комитета НАТО также подчеркнул, что Запад не должен допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все является красной линией, что все является эскалацией. Путин врал практически обо всем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Его позиция непоколебима даже после того, как он разрешил Украине применять ее на территории России.

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