'Это очень большая потеря для нас всех': в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото

В Кривом Роге провели в последний путь 29-летнего Владислава Стихиляса, трагически погибшего во время ракетных обстрелов города. Его жизнь оборвалась 4 апреля, когда российская ракета попала рядом с автомобилем, в котором он ехал домой на такси.

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Машина загорелась от обломков, и мужчина сгорел заживо. Об этом сообщает "Суспільне" и "Первый Городской. Кривой Рог".

Церемония прощания прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с Владом пришли более сотни людей – родные, друзья, коллеги, обычные жители города, которые знали парня или просто не смогли остаться безучастными.

Владислав работал фитнес-тренером, его хорошо знали горожане. Человек был всегда открытым, добрым и искренним. По словам подруги семьи Натальи, ее сын учился с Владом в одном классе. Она вспоминает его как светлого человека, подлинную поддержку для своих родителей.

"Открытый, искренний ребенок, человек. Никогда не слышал о нем чего-то плохого. Это такая была опора для родителей. Это очень большая потеря для нас всех. В тот день он возвращался домой, был пассажиром такси. В момент взрыва машина загорелась от обломков... Трудно это все принять. В мгновение ока все разрушилось", - сказала женщина.

С детства Владислав увлекался творчеством, любил рисовать, посещал художественную школу. Но величайшей его страстью был спорт – он помогал другим держать форму, мотивировал и вдохновлял.

Его жизнь должна была быть полной еще сотнями счастливых моментов и исполнением мечтаний. Но в мгновение ока все перечеркнула адская рука врага, которая выпустила снаряд по нашему городу и обрекла криворожца на страшную гибель.

Напомним, российский удар по Кривому Рогу баллистической ракетой унес жизни 20 человек, среди которых девять детей. Еще более 70 человек получили ранения. Четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом, их доставили на лечение в Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля в Кривом Роге попрощались с самой молодой жертвой российского ракетного удара. Трехлетний Тимофей Цветко погиб у подъезда, когда вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки.

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