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"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
1,5 т.
'Это очень большая потеря для нас всех': в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото

В Кривом Роге провели в последний путь 29-летнего Владислава Стихиляса, трагически погибшего во время ракетных обстрелов города. Его жизнь оборвалась 4 апреля, когда российская ракета попала рядом с автомобилем, в котором он ехал домой на такси.

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Машина загорелась от обломков, и мужчина сгорел заживо. Об этом сообщает "Суспільне" и "Первый Городской. Кривой Рог".

Церемония прощания прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с Владом пришли более сотни людей – родные, друзья, коллеги, обычные жители города, которые знали парня или просто не смогли остаться безучастными.

Владислав работал фитнес-тренером, его хорошо знали горожане. Человек был всегда открытым, добрым и искренним. По словам подруги семьи Натальи, ее сын учился с Владом в одном классе. Она вспоминает его как светлого человека, подлинную поддержку для своих родителей.

"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото

"Открытый, искренний ребенок, человек. Никогда не слышал о нем чего-то плохого. Это такая была опора для родителей. Это очень большая потеря для нас всех. В тот день он возвращался домой, был пассажиром такси. В момент взрыва машина загорелась от обломков... Трудно это все принять. В мгновение ока все разрушилось", - сказала женщина.

С детства Владислав увлекался творчеством, любил рисовать, посещал художественную школу. Но величайшей его страстью был спорт – он помогал другим держать форму, мотивировал и вдохновлял.

Его жизнь должна была быть полной еще сотнями счастливых моментов и исполнением мечтаний. Но в мгновение ока все перечеркнула адская рука врага, которая выпустила снаряд по нашему городу и обрекла криворожца на страшную гибель.

"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото
"Это очень большая потеря для нас всех": в Кривом Роге прощаются с мужчиной, который сгорел в авто из-за удара РФ. Фото

Напомним, российский удар по Кривому Рогу баллистической ракетой унес жизни 20 человек, среди которых девять детей. Еще более 70 человек получили ранения. Четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом, их доставили на лечение в Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля в Кривом Роге попрощались с самой молодой жертвой российского ракетного удара. Трехлетний Тимофей Цветко погиб у подъезда, когда вместе с бабушкой возвращался домой с детской площадки.

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