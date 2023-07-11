'Это оружие массового уничтожения': КНДР требует отменить решение США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

Северная Корея, наладившая более тесные отношения с Россией и поддержавшая ее действия после полномасштабного вторжения в Украину, осудила решение президента США Джо Байдена по отправке Киеву кассетных боеприпасов. КНДР назвала это решение "преступным актом" и требует немедленной его отмены.

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Об этом заявила министр иностранных дел Северной Кореи Чхе Сон Хуэй, сообщает Reuters. Она назвала кассетные боеприпасы оружием массового поражения, ни словом не вспомнив тот факт, что сама Россия давно применяет его в войне с Украиной.

В своем заявлении Чхэ Сон Хуэй отметила: тот факт, что Байден признал, что это было тяжелое решение, свидетельствует о том, что он осознавал катастрофические последствия использования кассетных боеприпасов.

"Я решительно осуждаю решение США предоставить Украине оружие массового уничтожения как опасный преступный акт, поскольку это может подтолкнуть мир к новой катастрофе, и решительно требую его немедленного вывода", – заявила корейская министр.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, что отправят Украине в рамках нового пакета помощи кассетные боеприпасы. Это оружие выпускает десятки или сотни суббоеприпасов меньшего размера, способных убить или ранить кого-либо в радиусе взрыва.

Применение этих боеприпасов запрещено в более чем 100 странах. Это определено конвенцией 2008 года. Однако ни США, ни Украина не являются подписантами этого договора.

Одним из условий предоставления Киеву кассетных боеприпасов было не использование их на территории РФ.

Что касается самой России, то она неоднократно использовала в войне с Украиной и кассетные, и фугасные снаряды, применяла химическое оружие, совершила экологический геноцид, взорвав Каховскую ГЭС, и другие военные преступления, абсолютно игнорируя все правила и обычаи войны.

Напомним: США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику. После оглашения нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ОК "Юг" заверили, что применять кассетные боеприпасы будут на открытых территориях. Они помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако будут применять их украинские воины с учетом принципов международного гуманитарного права;

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять удары по территории РФ или в украинских городах.

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