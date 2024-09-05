'Это откровенный террор': три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты. Инфографика

Российская оккупационная армия продолжает регулярно наносить ракетные удары по Украине. При чем абсолютное большинство средств поражения захватчики используют для атак по гражданским объектам.

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Чаще всего путинские террористы обстреливают жилые дома, детские больницы и учебные заведения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно информации Генштаба ВСУ, три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты. Под прицелом россиян чаще всего находятся жилые дома, детские больницы, учебные заведения, а также электростанции.

"Это откровенный террор против мирного населения. И нарушение норм Международного гуманитарного права. За каждый запуск преступников ждет наказание", – говорится в сообщении.

В целом с начала полномасштабной войны российские войска запускали крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты по 72,23% гражданским объектам, 27,77% – по военным объектам.

Наибольшая доля для совершения терактов против мирных жителей припадает на такие ракеты как "Кинжал", "Оникс", "Циркон", "Искандер-М", а также С-300/400.

Напомним, утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Известно о семи жертвах, из которых трое – дети. Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

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