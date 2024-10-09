'Это по определению дело Украины': Рютте указал на важный аспект мирных переговоров с Россией

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о мирных переговорах и приемлемых для них условиях – это исключительно дело Украины. В свою очередь, Североатлантический альянс должен так усилить Украину, чтобы у страны-агрессора не было иного пути, кроме переговоров.

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Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в Брюсселе, во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава Альянса подчеркнул, что решение о переговорах должен принять именно украинский президент.

"Это по определению дело только Украины – решать, каковы приемлемые для нее условия для переговорного решения и какими могут быть условия для привлечения к переговорам России. Это дело Украины, дело Владимира Зеленского принимать такие решения. Мы только должны сосредоточиться на том, что может сделать НАТО", – сказал он.

Он уточнил, что именно может сделать Альянс – оружием "укрепить Украину".

"Это единственный путь к переговорам. В конце этого пути будет убеждение Путина, что он не победит на поле боя. Это парадокс, но это именно так – чтобы достичь мира путем переговоров, мы должны убедиться, что в военном плане Украина сильна", – заявил генсек НАТО.

Также Марк Рютте сказал, что ситуация на поле боя "остается сложной – с одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области, с другой стороны россияне медленно продвигаются на востоке Украины".

"Должны учитывать, что потери России огромны. Насколько нам известно, сейчас они составляют примерно 1000 убитых и раненых ежедневно", – отметил генсек НАТО и добавил, что "украинцы снова и снова демонстрируют, что своим мужеством и креативностью способны дать отпор оккупантам".

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие должно было состояться на этой неделе в Германии по инициативе президента США Джо Байдена.

Марк Рютте на брифинге в Брюсселе подтвердил, что существует механизм, благодаря которому Украина может вступить в НАТО даже при том, что часть страны остается оккупированной. Однако он отказался "спекулировать на этой теме".