"Это правильное направление": Джердж объяснил все последствия ударов по российскому тылу. Видео

Украина выбрала правильный путь ударов дронами по нефтеперерабатывающим заводам на территории государства-агрессора России. Атаки на НПЗ врага не только ослабляют экономику РФ, это еще и удар по ее армии.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал Сергей Джердж, глава общественной лиги Украина-НАТО. Он объяснил, что из-за этих обстрелов российские оккупационные войска по меньшей мере будут получать меньше топлива для танков и БТРов и меньше авиационной керосина.

"Это приведет к тому, что они (российские оккупанты. – Ред.) снизят свою маневренность и наступательную активность, это однозначно. Поэтому это правильное направление, независимо от того, как это все оценивалось со стороны, третьими лицами. Но для нас это путь снизить активность российской армии. И это однозначно нужно делать", – сказал эксперт.

Более того, если Россия не может перерабатывать нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах, она ее продает на экспорт. Уже сейчас из-за атак на НПЗ обработка нефти в РФ уменьшилась на 14-15%.

"При всех заявлениях, мы видим, что если Россия не может перерабатывать нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах, она ее продает на экспорт. Количество нефти, которую Россия в последнее время продает на экспорт, выросло где-то на 10%. Согласно оценкам, примерно на 14-15% уменьшилась обработка нефти в самой России из-за обстрелов украинскими дронами", – отметил Джердж.

Так, увеличение выброса российской нефти на международный рынок способствует тому, что цены на нее могут падать.

"В данном случае, мне кажется, что вполне логично, повреждение российских НПЗ совершенно не способствует удорожанию нефти на мировой арене", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ в РФ в апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти с самым низким уровнем с мая-2023. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.