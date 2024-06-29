'Это сомнительно, но…': эксперт оценил вероятность отправки войск КНДР в Украину

Военный эксперт Павел Лакийчук сомневается в том, что Северная Корея по просьбе РФ может отправить свои войска на войну в Украине. При этом Ким Чен Ын заинтересован в продаже оружия и боеприпасов.

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О Лакийчуке рассказал в комментарии OBOZ.UA. Он напомнил, что в 2022 году Россия уже обращалась в Сирию по поводу отправки добровольцев в Украину, но обещания сирийских военачальников не были выполнены. В результате количество сирийцев, по его словам, воюющих с российской армией против Украины, совсем незначительно.

"У корейцев армия большая и они могут, будто это себе позволить, вопрос заключается в том, реально ли это захочет сделать Ким Чен Ын, или нет. Я напомню 22 год, когда российское присутствие в Сирии еще не было в том состоянии, как сейчас, и тогда Шойгу и его кампания обращались напрямую к Асаду, его генералам, смогут ли они направить своих добровольцев в Украину, на войну в Украине. Тогда речь шла почти о 20 тысячах. В конце концов, оказалось, что обещания их военачальников только обещания. Они обещать умеют красиво, но исполнять не могут. Оказалось, что численность сирийцев, которые воюют с оккупационной российской армией, считается на десятки, даже не на сотни", – сказал Лакийчук.

Он сомневается в выполнении обещаний Ким Чен Ина, хотя тот заинтересован в продаже оружия и боеприпасов Кремлю.

"То, что обещает Ким Чен Ын, это не значит, что так оно и будет. Другое дело, когда он торгуется, он реализует орудие, он реализует боеприпасы, в этом он заинтересован. Это его не ставит под удар больше, чем та позиция, в которой он находился до сих пор. Это удар по Путину, но не столь удар по Ким Чен Ину, ему уже терять нечего. Что касается человеческого ресурса, это сомнительно, но в принципе возможно", – объяснил эксперт.

Он добавил, что если такое случится, то КНДР будут ждать очередные санкции, как минимум.

"Давно на них санкции не налагались, мир больше сконцентрировался на российском государстве, как агрессоре и нарушителе всех возможных принципов. Сконцентрировался также на Иране, который демонстрирует, мягко говоря, не самое лучшее поведение Ким Чен Ын на подходе", – резюмировал Лакийчук.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ина, дружащий со страной-агрессором Россией, готовится направить военные "строительные и инженерные силы" на территорию Украины. Они будут якобы участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Washington Post, за полгода Северная Корея могла отправить России 1,6 млн артснарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия, вероятно, получила в период с августа 2023 по январь этого года.

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