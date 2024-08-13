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Эвакуированных россиян из Курской области отправят на оккупированную часть Запорожья

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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Эвакуированных россиян из Курской области отправят на оккупированную часть Запорожья

Эвакуировавшихся из Курской области РФ россиян задумали отправить в "безопасное место" – на  временно оккупированную часть Запорожской области. Местные власти в Курской области считают отличной идеей расположить бегущих от войны россиян в захваченный украинский регион, который "живет в условиях военного положения".

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Об идее написал ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов. А еще один инициатор подобной "помощи", предатель Евгений Балицкий, заявил, что заселять россиян якобы будут в пансионаты и санатории на Азовском побережье от Бердянска до Кирилловки.

Сообщения в Telegram-каналах Смирнова и назначеного Кремлем гауляйтера оккупированной части Запорожья Балицкого появились практически синхронно днем 13 августа. Оба рассуждают о "борьбе с украинским нацизмом" и "преступных атаках киевского террористического режима", с которыми якобы ежедневно сталкиваются российские захватчики на оккупированной части украинского региона. И именно это, как следует из постов, и стало толчком к появлению идеи отправить эвакуировавшихся из Курской области россиян в "более безопасное место" – в зону боевых действий.

"Созвонился сегодня с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности наших граждан. Запорожская область – регион, который живет в условиях военного положения, каждый день ведет борьбу с украинским нацизмом, имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам", – написал Смирнов, попутно отметив в сообщении щедрого гауляйтера, раздающего направо и налево украинские санатории и пансионаты, оказавшиеся под временным контролем оккупантов.

Так, по словам Смирнова, беженцев из Курской области Балицкий предложил заселить в объекты туристической сферы на побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки.

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям тут, на месте", – выдал Смирнов, пообещав "счастливым" жителям Курской области помощь "юристов и специалистов" оккупационной администрации Запорожской области в оформлении документов и предоставлении "правовой поддержки в рамках режима контртеррористической операции".

Эвакуированных россиян из Курской области отправят на оккупированную часть Запорожья

Балицкий в свою очередь покичился "большим опытом работы в сложных условиях" и тем, что одно из оккупационных подразделений, воевавших на Запорожье, уже переброшено в Курскую область.

"Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", – уверил коллаборант, правда, имея в виду под "террористическим режимом", судя по всему, не путинский режим, который этого "звания" как нельзя более достоин.

Эвакуированных россиян из Курской области отправят на оккупированную часть Запорожья

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что на Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПД проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.

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