Эвакуированных россиян из Курской области отправят на оккупированную часть Запорожья

Эвакуировавшихся из Курской области РФ россиян задумали отправить в "безопасное место" – на временно оккупированную часть Запорожской области. Местные власти в Курской области считают отличной идеей расположить бегущих от войны россиян в захваченный украинский регион, который "живет в условиях военного положения".

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Об идее написал ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов. А еще один инициатор подобной "помощи", предатель Евгений Балицкий, заявил, что заселять россиян якобы будут в пансионаты и санатории на Азовском побережье от Бердянска до Кирилловки.

Сообщения в Telegram-каналах Смирнова и назначеного Кремлем гауляйтера оккупированной части Запорожья Балицкого появились практически синхронно днем 13 августа. Оба рассуждают о "борьбе с украинским нацизмом" и "преступных атаках киевского террористического режима", с которыми якобы ежедневно сталкиваются российские захватчики на оккупированной части украинского региона. И именно это, как следует из постов, и стало толчком к появлению идеи отправить эвакуировавшихся из Курской области россиян в "более безопасное место" – в зону боевых действий.

"Созвонился сегодня с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности наших граждан. Запорожская область – регион, который живет в условиях военного положения, каждый день ведет борьбу с украинским нацизмом, имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам", – написал Смирнов, попутно отметив в сообщении щедрого гауляйтера, раздающего направо и налево украинские санатории и пансионаты, оказавшиеся под временным контролем оккупантов.

Так, по словам Смирнова, беженцев из Курской области Балицкий предложил заселить в объекты туристической сферы на побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки.

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям тут, на месте", – выдал Смирнов, пообещав "счастливым" жителям Курской области помощь "юристов и специалистов" оккупационной администрации Запорожской области в оформлении документов и предоставлении "правовой поддержки в рамках режима контртеррористической операции".

Балицкий в свою очередь покичился "большим опытом работы в сложных условиях" и тем, что одно из оккупационных подразделений, воевавших на Запорожье, уже переброшено в Курскую область.

"Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", – уверил коллаборант, правда, имея в виду под "террористическим режимом", судя по всему, не путинский режим, который этого "звания" как нельзя более достоин.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что на Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПД проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.