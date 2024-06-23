F-16, Patriot и летающие радары: Свитан назвал 'триаду' для победы над врагом в небе

Чтобы достичь превосходства над авиацией страны-оккупанта России, Украине необходима "триада" средств. Это самолеты-истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и эффективные средства ПВО.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. При этом истребители F-16 являются обязательной составной частью этой "триады", подчеркнул он.

Как пояснил Свитан, необходимы "самолеты-истребители, перехватчики, бомбардировщики и штурмовики". При этом только один самолет является "многофункциональной машиной", соединяющей в себе все четыре функции, и это F-16.

"Почему нам нужны именно F-16? Потому что они как раз встраиваются в эту систему. Другие самолеты полностью в нее не встроятся – те же Gripen или Mirage. Они могут выполнять какие-то свои задачи, но все четыре задачи может выполнять только F-16, потому что это многофункциональная платформа, которая как раз для этого и предназначена", – сказал эксперт.

Вторая составляющая – самолеты-летающие радары, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. "Нам передали два таких самолета шведы. Есть возможность получения таких же самолетов от Польши", – рассказал эксперт.

И, наконец, третья составляющая – эффективная противовоздушная оборона. "Это зенитно-ракетные комплексы типа Patriot или SAMP/T".

"Такая триада преобладания в воздухе даст возможность выполнять не только воздушные, но и наземные операции", – подчеркнул эксперт.

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Как писал OBOZ.UA, в Военно-воздушных силах Нидерландов заявили, что истребители F-16 появятся в небе над Украиной уже этим летом. Одной из их задач будет защита Харькова от массированных ударов страны-оккупанта России.