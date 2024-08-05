Фейгин объяснил, что может остановить наступление России на Украину

Остановить наступление российских оккупационных войск может военная помощь от партнеров, в частности новейшее вооружение. На ситуацию на фронте могут повлиять и политические процессы США.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что во время своего недавнего визита в Украину побывал на передовой на Покровском направлении.

"Когда я недавно был в Украине, я был на Покровском направлении практически на передовой. И я хочу сказать, что новые вооружения, в первую очередь самолеты F-16 и другие средства, которые могут быть предоставлены Украине, могут изменить ход движения войск на этом направлении и вообще остановить наступление России", – убежден Фейгин.

Помимо военных аспектов, по его словам, важно учитывать и политический контекст. Выборы в США, где соревнуются Дональд Трамп и Камала Харрис, могут оказать существенное влияние на ситуацию.

"Что касается прогноза в целом, то все ждут выборов в США, кто победит – Трамп или Харрис. Этот политический фактор повлияет и на военные обстоятельства", – резюмировал он.

Напомним, 4 августа Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

Также президент заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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