"Филигранная работа": БМП Bradley уничтожила два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали уничтожение двух российских БТР-82, которые перевозили пехоту ВС РФ. Технику и живую силу противника ликвидировала наша БМП Bradley.

Операцию провели воины из 47 отдельной механизированной бригады ВС Украины. Ролик в воскресенье, 2 июня, обнародовал Telegram-канал 47 ОМБр. Дата и локация съемки не уточняются.

Технику с десантом заметили украинские аэроразведчики. Судя по многочисленным воронкам от снарядов на местности, это произошло в зоне активных боевых действий.

"Оперативно экипаж "Тихого" выехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка Bushmaster остановила технику и ликвидировала российских террористов", – рассказали наши защитники.

"Филигранная и профессиональная работа воинов 2 механизированного батальона 47 ОМБр. Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники – это существенное преимущество на поле боя", – добавила пресс-служба бригады.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины 1 июня ликвидировали и ранили около 1080 военнослужащих оккупационной российской армии. Также Герои уничтожили 334 единицы военной техники и вооружения РФ.

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