Фронт, оружие, обмен пленными: Зеленский провел заседание Ставки. Видео

В четверг, 15 августа президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили ряд вопросов: фронт, оружие, обмен пленными, законодательные инициативы.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Пообещал потом поделиться деталями.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по видеосвязи доложил о ситуации на фронте, в частности, по операции в Курской области.

"Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения врага в направлении Торецкого и Покровского", – сказал военачальник.

"На Курщине идем вперед", – добавил Сырский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Силы обороны достигают стратегической цели в Курской области. Там есть хорошее продвижение украинских войск. Также наши военнослужащие существенно пополнили обменный фонд.

Видео дня

Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся в Курской области гражданские россияне – под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, особенно напряженная ситуация сохраняется на Торецком и Покровском направлениях. Сдерживающих врага там защитников усилят западным вооружением из пакетов помощи, поступающих в Украину сейчас.

– Также президент сообщал, что в Украине обсуждают создание на контролируемой ВСУ российской территории военных комендатур. Также Киев нарабатывает решение по безопасности и гуманитарной помощи местному населению.