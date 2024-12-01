За первые 10 месяцев этого года из рядов ВСУ дезертировали больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны. Бойцы идут в СОЧ (самовольное оставление части), а также бегут из военных учений за границей.

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Об этом сообщает издание Financial Times, подчеркивая, что масштабы этого явления очень серьезны. По мнению аналитиков, ныне Киев ведет борьбу за пополнение рядов армии на передовой, когда войска РФ захватывают все больше территории на востоке Украины.

В публикации говорится о случае в 123-й отдельной бригаде теробороны, сотня пехотинцев которой в конце октября оставили свои позиции в городе Угледар на Донетчине. Они вернулись в свои дома, в частности, на Николаевщину, где некоторые устроили редкую публичную акцию протеста, требуя от власти больше оружия и обучения для военнослужащих.

"Мы приехали (в Угледар. – Авт.) только с автоматами. Сказали, что будет 150 танков, было 20... и ничего, чтобы нас прикрыть", – рассказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады.

По данным украинских властей, некоторые из дезертиров 123-й ОМБр вернулись на фронт, другие скрывались, а некоторые находятся в следственном изоляторе.

Издание пишет, что с января по октябрь 2024 года украинские прокуроры открыли в общем 60 тысяч дел против военных относительно увольнения с должностей, а это почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе. В случае доказательства вины этим защитникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину, но некоторые воспользовались возможностью отправки в тренировочные лагеря в союзных странах, чтобы дезертировать, находясь за границей. Около 12 человек ежемесячно сбегают с военных учений в Польше, сказал представитель польской службы безопасности на условиях анонимности. Минобороны Польши переадресовало вопрос относительно дезертиров украинским властям", – говорится в публикации FT.

Там добавили, что всплеск дезертирства "еще больше усугубляет и без того ужасную ситуацию для Киева". Ведь с лета преимущество России в живой силе на фронте позволило ей захватить больше территории быстрее, чем когда-либо с 2022 года.

"В то же время неспособность Украины провести ротацию солдат с тыла и дать возможность своим уставшим от боев войскам отдохнуть привела к потерям и отпугнула людей, которые иначе могли бы быть призваны", – заявили военные аналитики.

Офицер 123-й бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было никакой ротации. Обычно они продолжается четыре недели, в течение которых солдаты возвращаются на свою базу, чтобы отдохнуть, тренироваться с новобранцами и ремонтировать поврежденную технику.

"Угледар никому, к черту, не был нужен. Город был превращен в руины более года назад, поэтому не было причин подвергать людей опасности для его защиты. Их просто убивают, вместо того чтобы дать им реабилитироваться и отдохнуть", – высказался военный.

Издание подчеркнуло, что спикер 123-й ОМБр не ответил на запросы журналистов о комментариях.

Вместе с тем мнение офицера поделили десятки солдат в Николаевской и Запорожской областях, которые рассказали FT, что они истощены, разочарованы и имеют проблемы с психическим здоровьем. По их словам, хотя украинские мирные жители не хотят капитуляции своей страны, многие также не готовы воевать.

Вооруженные силы Украины насчитывают около 1 миллиона человек, однако только до 350 000 участвуют в действующей военной службе. По словам официального представителя Генерального штаба ВСУ, большинство случаев дезертирства вызваны истощением бойцов – как пехотинцев, так и солдат-штурмовиков.

"Большое количество дезертирства делает почти невозможным их контроль со стороны правоохранительных органов. Чтобы побудить мужчин вернуться на свои должности, украинский парламент 21 ноября проголосовал за ослабление правил, позволив снять обвинения с тех, кто стал нарушителем впервые, и позже вернулся в свои подразделения", – пишет FT.

Народный депутат из комитета по обороне Вадим Ивченко заявил, что около 20% дезертиров возвращаются в части. В одной из бригад ВСУ сообщили, что получили несколько сотен ответов после введения чат-бота, с помощью которого бойцы в СОЧ могли вернуться на службу.

"Поскольку Россия быстро продвигается на восточном фронте, аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время. Институт изучения войны подсчитал, что РФ захватила 2700 кв. км территории в 2024 году по сравнению с всего 465 кв. км в прошлом году. Равнинная местность помогает московским войскам на некоторых участках, как и отсутствие украинских укреплений", – отметили аналитики.

В статье добавили, что власти Украины стремятся мобилизовать в армию еще примерно 160 тысяч мужчин в течение следующих трех месяцев. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что в стране прекратят принудительный призыв, в частности "облавы", когда офицеры ТЦК якобы силой забирают мужчин с улиц в автобусы. Он пообещал, что страна перейдет к добровольному найму в армию, позволяя военнообязанным мужчинам выбирать себе бригаду и должность, чтобы они имели выбор.

При этом союзники Украины, учитывая США и Великобританию, призывают украинские власти снизить призывной возраст с 25 лет, и набирать в армию больше мужчин. Американский чиновник объяснил, мол, Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев снизил возраст призыва на военную службу в условиях войны до 18 лет.

"Простая правда состоит в том, что Украина пока не мобилизует или не учит достаточное количество солдат, чтобы компенсировать их потери на поле боя, идя в ногу с растущим войском России", – заявил он на прошлой неделе.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в этом месяце сказал, что повестки первыми получат те, кто не уплатил налоги. Действующие же военные быстро обратили внимание, что такая стратегия свидетельствует о том, что военная служба станет не защитой страны, а формой наказания.

Солдат Богдан, который в прошлом году потерял в боях руку и сейчас работает армейским водителем между тылом и передовой на юге Украины, сказал, что многие его земляки просто блокировали войну и забыли о жертвах, которые понесла наша армии, чтобы обеспечить им безопасность.

"У меня нет проблем с тем, чтобы граждане могли развлекаться, пока армия "является тем, что им нужно". Но мы вынуждены ходить и попрошайничать – дроны, очки ночного видения, деньги на ремонт наших машин", – сказал военный.

У тех же украинцев, кто потерял близких на войне, желание других людей жить нормальной жизнью вызывает возмущение.

"Даже не хочу слышать, что простые люди устали. Они [солдаты] устали, а не мы", – подчеркнула Наталья Логинович, которая весной потеряла брата, служившего в 123-й бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре правоохранители задержали военнослужащего 56-й ОМПБр Сергея Гнездилова, который публично заявлял о самовольном оставлении службы. Его действия квалифицировали как дезертирство, за что защитнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Согласно новому закону, у военных, которые самовольно оставили часть (СОЧ) и дезертировали есть месяц, чтобы вернуться на службу, избежав наказания за уголовное правонарушение. Сделать это они могут до 1 января 2025 года.

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