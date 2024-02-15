'Фундаментальное изменение': в Госдепе прокомментировали уничтожение ДК 'Цезарь Куников'

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Силы обороны Украины кардинально изменили баланс безопасности в Черном море. Фундаментальным изменением стратегического позиционирования в регионе там назвали уничтожение объектов Черноморского флота страны-агрессора.

Действия России значительно ограничены по сравнению с тем, что было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал высокопоставленный чиновник Госдепа, передает "Голос Америки". Так он прокомментировал уничтожение украинскими бойцами российского корабля "Цезарь Куников" в оккупированном Крыму.

"Тот факт, что флот России не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе", – заявил он.

Чиновник Госдепа подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря изобретательности украинских Сил обороны, а также "избранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море.

Он напомнил, что страна-агрессор Россия с 24 февраля 2022 года потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота.

Напомним: ранее источник OBOZ.UA в украинской разведке заявил, что, судя по всему, оккупантам из подбитого "Цезаря Куникова" спастись не удалось. "Потому что пробоина была большая и все произошло все очень быстро", – сказал наш собеседник.

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. Что известно о новом военном корабле страны-агрессора, который отправился на дно, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинской разведки, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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