Генштаб: более 100 боеприкосновений с начала суток, на Покровском направлении не спадает напряжение

Продолжается восемьсот восемьдесят третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников. Горячей остается ситуация на Покровском направлении, также оккупанты увеличили количество штурмов на Кураховском и Времивском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 25 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 103 боевых столкновений.

На Харьковском направлении россияне совершили четыре бесполезных атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где продолжается одно боеприкосновение. Ситуация под контролем. На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Стельмаховки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Один бой завершен, еще четыре – продолжаются.

В Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка и Невское, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили шесть вражеских атак, четыре – до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Николаевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Майского и Григорьевки. Силы обороны отразили шесть атак, еще две – продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты также восемь раз атаковали у Железного, Нью-Йорка и Северного. Пять боев завершено, три – продолжаются.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Веселое, Ивановка, Новоселовка Первая, Парасковеевка, Новожеланне и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 18 атак, девять боеприкосновений - продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Десять боев – завершено, четыре – до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении продолжаются три атаки противника возле Великой Новоселки. Еще десять атак наши защитники отразили в районах Константиновки, Водяного и Раздольного.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону вблизи Малой Токмачки, Юрковки, Новоандреевки и Щербаков. Две атаки – отбиты, еще две – продолжаются.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонные рубежи украинцев на левобережье Днепра. На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.