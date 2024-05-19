Генштаб: ситуация на фронте напряжена, Силы обороны противодействуют попыткам врага продвинуться вглубь

Силы обороны противодействуют попыткам врага продвинуться вглубь. Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 19.05.2024 по российскому вторжению. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

В Генштабе сообщили, что с начала текущих суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБов, более 409 ударов дронами-камикадзе, совершили почти три тысячи обстрелов позиций наших войск по разным видам вооружения, в том числе, около 90 с применением реактивных систем залпового огня

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. Осуществляют меры по улучшению тактического положения, по возможности двигаются вперед, вытесняя российских оккупантов с их позиций.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется. Предварительно общие потери врага в течение суток на этом направлении составили 114 человек.

Также противник потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них три танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем, 10 БПлА и восемь единиц автомобильной техники.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 12. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово.

В Лиманском направлении противник активных действий не проводил. В то же время, украинские воины держали врага под огненным контролем, имели успех на отдельных участках.

С начала суток жесткие бои шли на Северском направлении. Здесь, в течение дня, российские оккупанты предприняли 23 попытки прорвать оборону наших войск. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Белогоровки, атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно: 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники, из них: два танка, и 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ.

На Краматорском направлении русский агрессор 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Для поддержки действий своих штурмовых подразделений применял управляемые авиационные бомбы. Удачи не имел.

Интенсивно враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 25 штурмов наших позиций, пытался нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары с применением КАБов. В направлении Нетайлово – Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки. Предыдущие потери противника на этом направлении составили: 118 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены один танк и 2 боевые бронированные машины. Кроме того, еще один танк, две боевые бронированные машины и две артиллерийские системы повреждены.

На Кураховском направлении количество боев составило 10. Захватчики пытаются продвинуться в населенные пункты Георгиевка, Парасковеевка, Новомихайловка и Водяное. Все атаки отражены. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении противник предпринял четыре безуспешных попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались шесть раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потери наших позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW сообщили, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из оставшихся тактических целей во время первого этапа его "прорыва" на границе.

– В то же время военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

– Эксзамначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что у армии РФ нет достаточного ресурса для одновременного наступления и на Харьковщине, и на Сумщине, и на востоке.