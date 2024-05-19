Генштаб: враг активизировался на Северском направлении и наступает на Харьковщине, но ВСУ контратакуют

Российские войска утром и в первую половину дня 19 мая активизировались на Северском и Харьковском направлениях. По состоянию на 13:30 в Украине в воскресенье уже произошло 78 боевых столкновений.

Оценивая ситуацию в целом, наибольшая активность врага наблюдается на Северском и Покровском направлениях. Интенсивные бои продолжаются почти по всей линии фронта. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил нашей страны в 815-е сутки полномасштабного российского вторжения.

Подразделения Сил обороны мужественно противостоят ВС РФ. "Благодаря уверенным и слаженным действиям украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника. Кое-где осуществляют меры по улучшению тактического положения", – отметила пресс-служба.

На Харьковском направлении (на 13:30) зафиксировано уже семь боестолкновений. Ситуация динамична, противник пытается потеснить наши подразделения вблизи Волчанска, Старицы, Липцов. Возле Лукьянцев россияне ударили из авиации пятью КАБами. Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.

На Купянском направлении авиация агрессора наносила удары возле Петропавловки. По состоянию на 13:30 украинские Герои отбили четыре атаки, еще две продолжались. Бои были близ Синковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.

С начала суток враг значительно активизировался на Северском направлении. Пытается прорвать нашу оборону возле Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки. Всего здесь уже произошло 20 боестолкновений.

На Краматорском направлении захватчики провели девять атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Три боевых столкновения продолжались. Вражеская авиация работала возле Нью-Йорка, Северного, Дачного и Дружбы.

На Покровском направлении противник не убавляет интенсивности атак. Активно действовала авиация оккупантов – нанесены удары в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгениевки и Сокола. Использовано пять КАБов. В общей сложности на этом направлении произошло уже 19 атак. Десять из них продолжались.

На Кураховском направлении тоже длились бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки произошло пять противостояний. Три из них еще продолжались.

На Времивском направлении россияне четырежды пытались безуспешно штурмовать наши позиции у Старомайорского. Нанесли авиационный удар в районе Урожайного.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время использовал авиацию для ударов по Малым Щербакам и Андреевке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 10:30 воскресенья, 19 мая, на фронте в Украине было зафиксировано 39 боевых столкновений.

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