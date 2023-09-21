Германия не отказывается передавать Украине ракеты Taurus, но нужно подождать, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия обязательно передаст Украине ракеты дальнобойного действия Taurus. Однако для принятия окончательного решения требуется дополнительное время.

Об этом он сказал в интервью, опубликованное на сайте немецкого ведомства. Берлин понимает потребности Киева в ракетах такой дальности действия для обеспечения успеха в рамках контрнаступления, но продолжает оценивать риски их применения.

"Мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы изучаем запрос и его последствия. К примеру, необходимо принять во внимание юридические или технические аспекты. Я понимаю, что это требует времени", – пояснил Писториус.

В рамках этой беседы чиновник напомнил, что именно Берлин остается вторым по величине союзником Украины, который предоставляет ей крупнейшие пакеты вооружения. Что касается обещаний украинского руководства не использовать немецкие ракеты на территории России остается ключевым фактором для принятия решения, но не единственным.

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TAURUS KEPD 350 – это авиационная крылатая дозвуковая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Писториус уже давал пояснения, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по поводу передачи дальнобойных ракет Украине, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

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