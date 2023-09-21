Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи для борьбы со страной-агрессором Россией. В него, среди прочего, вошли терминалы спутниковой связи и грузовики Mercedes-Benz Zetros.

Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства. Отмечается, что вся переданная техника и оборудование взяты от производителей, а не из запасов Бундесвера.

В частности, Берлин передал для ВСУ:

17 терминалов спутниковой связи SatCom;

1 антенный усилитель;

4 тягача HX81 и 4 прицепа к ним;

12 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

запчасти WISENT.

Отметим, что Германия поддерживает Украину поставкой грузовиков Zetros, отправляемых партиями по примерно 8 единицам.

Армейские грузовики отправляют партиями по примерно 8 единицам.

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Украинские подразделения очень нуждаются в грузовиках, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие.

Грузовики Zetros производит компания Daimler AG. Их используют для работы в условиях экстремального бездорожья.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Германия до сих пор не передала Украине ракеты Taurus. Он отметил, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по этому поводу, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

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