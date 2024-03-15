Германия передала Украине подводный дрон, систему разминирования и генетический анализатор. Фото и видео

Германия передала Украине пакет технической помощи. В него вошло специальное оборудование для украинских взрывотехников и криминалистов.

В частности, в перечне подводный дрон, 10 взрывотехнических костюмов с комплектом оборудования, 20 портативных осветительных систем, металлоискатели, бронежилеты с баллистической защитой и комбинированная система для разминирования территорий. Об этом сообщили на сайте МВД.

Кроме того, отмечается, что Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД получил от партнеров три автоматические станции выделения ДНК, генетический анализатор, термостаты, морозильную камеру, шесть центрифуг и дополнительные приборы.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Украина ощущает поддержку правительства и граждан Германии еще с начала войны.

"На протяжении этих лет нам передано оборудование для взрывотехников более чем на 14 млн евро. Прежде всего – это о безопасности наших полицейских-взрывотехников. Та помощь, которую вы оказываете, важна именно в сохранении жизни и здоровья правоохранителей", – акцентировал Выговский.

Напомним, также министр обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что его страна продолжит снабжать Украину оружием и боеприпасами в этом году, не исчерпывая своих запасов. Оборудование будет закупаться из Чехии и будет передано напрямую в Украину.

Афины предлагают поставить в Украину 2000 малых ракет Zuni, 180 реактивных снарядов калибра 2,75 дюйма, 90 тысяч 90-мм снарядов и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Береговая охрана Швеции передаст Украине гидроциклы. Планируется, что девять единиц этой техники Украина получит бесплатно.

– Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения России правительство Израиля занимало демонстративно нейтральную позицию относительно войны в нашей стране, теперь у израильтян взгляды на "конфликт" РФ и Украины изменились.

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