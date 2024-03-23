Глава МВД Клименко посетил Харьков: какова была цель визита. Видео и фото

В субботу, 23 марта, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил Харьков. Там он ознакомился с работой Пунктов Несокрушимости.

Об этом глава ведомства сообщил в Telegram. Кроме того, вместе с исполняющим обязанности главы ГСЧС Андреем Даником он посетил один из поврежденных террористами объектов.

Клименко подчеркнул, что одной из ключевых тем совещания с руководителями Нацполиции, ГСЧС и Нацгвардии в Харькове стала подготовка сводных отрядов по всей Украине.

"Эти сводные отряды должны быть готовы к оперативной отправке в другой регион, нуждающийся в помощи", - отметил глава МВД.

По словам Клименко, последствия атаки на город продолжают ликвидировать. В Харькове задействованы спасатели из других регионов, которые работают и спасают непрерывно.

"Харьков. Город, который в последние дни получил значительные повреждения инфраструктуры и гражданских объектов. Ознакомился с работой Пунктов Несокрушимости. В течение суток более 16 тысяч человек вынуждены были прийти сюда, чтобы согреться, подзарядить телефоны, получить доступ к сети", - в частности рассказал глава МВД. .

Чиновник также отметил, что в Харьков прибыла мобильная кухня ГСЧС. Она будет разворачиваться во время массовых поисково-спасательных операций и сможет обеспечить трехразовое питание одновременно для 200 человек. Он также добавил, что ведомство работает над тем, чтобы подобного транспорта в Украине стало больше.

В субботу, 23 марта, страна-агрессор вновь произвела обстрел Харькова. Под атаку попало промышленное предприятие.

Как сообщалось ранее, после массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

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