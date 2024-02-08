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Глава Мюнхенской конференции по безопасности выдал, что войну следует завершить переговорами с РФ

Марина Лисничук
War
1 минута
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности выдал, что войну следует завершить переговорами с РФ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за решение полномасштабной войны в Украине, которая длится 715-е сутки, путем переговоров с агрессором РФ. Он считает, что это можно сделать, взяв за основу провалившиеся Минские соглашения.

Об этом сообщает Tagesschau. Напомним, что когда-то немецкий дипломат был советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике.

"Она [война в Украине] не должна закончиться так, как это произошло в Первой мировой войне, с сотнями тысяч смертей. Поэтому правильно подумать о том, как достичь решения путем переговоров", – заявил Хойсген.

По его мнению, в качестве "руководства" в таком диалоге с Россией Киев "безусловно, может использовать Минские соглашения".

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выдал, что войну следует завершить переговорами с РФ

Немецкий дипломат сослался на заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что на украинском фронте сложилась тупиковая ситуация. При этом Хойсген считает ее такой же, как на Западном фронте в Первую мировую войну. 

Напомним, что 16-18 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция безопасности, в которой, вероятно, примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. В прошлом году он выступал на мероприятии онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц озвучил четыре шага, как быстрее закончить войну в Украине и не стать жертвой "хищника РФ". Он считает, что их должен сделать Запад.

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