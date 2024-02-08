Глава Мюнхенской конференции по безопасности выдал, что войну следует завершить переговорами с РФ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за решение полномасштабной войны в Украине, которая длится 715-е сутки, путем переговоров с агрессором РФ. Он считает, что это можно сделать, взяв за основу провалившиеся Минские соглашения.

Об этом сообщает Tagesschau. Напомним, что когда-то немецкий дипломат был советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике.

"Она [война в Украине] не должна закончиться так, как это произошло в Первой мировой войне, с сотнями тысяч смертей. Поэтому правильно подумать о том, как достичь решения путем переговоров", – заявил Хойсген.

По его мнению, в качестве "руководства" в таком диалоге с Россией Киев "безусловно, может использовать Минские соглашения".

Немецкий дипломат сослался на заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что на украинском фронте сложилась тупиковая ситуация. При этом Хойсген считает ее такой же, как на Западном фронте в Первую мировую войну.

Напомним, что 16-18 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция безопасности, в которой, вероятно, примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. В прошлом году он выступал на мероприятии онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц озвучил четыре шага, как быстрее закончить войну в Украине и не стать жертвой "хищника РФ". Он считает, что их должен сделать Запад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!