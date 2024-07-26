Главком Сырскому – 59 лет: каким он видит финал войны в Украине и почему его родители до сих пор живут в России

В пятницу, 26 июля, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому исполнилось 59 лет. С начала российской агрессии на востоке он руководил самыми сложными операциями украинских войск, а ВСУ возглавил чуть менее полугода назад.

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Недавно военачальник заявил, что Силы обороны Украины сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года, также указывал, что украинцам нужно для победы. OBOZ.UA решил напомнить главные факты по военной карьере генерал-полковника, родители и брат которого сейчас живут в стране-агрессоре РФ.

Основное из биографии Сырского

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в поселке Новинки Владимирской области России (тогда СССР) в семье военнослужащего. В 70-х годах его отца перевели на службу в тогдашнюю УССР. Школу будущий генерал окончил в Харькове.

Первое военное образование он получил в Московском общевойсковом командном училище. Затем учился в Академии ВСУ (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны Украины (оперативно-стратегический уровень). Оба вуза закончил с отличием.

Службу Сырский начинал в звании командира взвода мотострелковой дивизии в городе Лубны на Полтавщине. В 1990-х годах командовал полком 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве. В начале 2000-х был командующим 72-й механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви. В 2013-м занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.

В начале российской агрессии на востоке Украины в 2014 году Александр Сырский возглавил штаб АТО, затем был назначен командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ. С 2017-го он уже командовал АТО, которая впоследствии была переформатирована в Операцию объединенных сил (ООС).

В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ, на этом посту он встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Имеет воинское звание генерал-полковника (с августа 2020-го). Награжден орденом "Золота зірка" с присвоением звания Героя Украины в марте 2022 года за успешную оборону Киевщины от российских войск.

Информации о личной жизни военачальника немного. Известно, что он женат на Тамаре Харченко, которая работает в Государственной фискальной службе. У супругов двое сыновей – Александр и Антон. Сам генерал в интервью рассказывал, что он очень мало спит. В редкие часы отдыха читает книги по истории и философии. Кроме того, любит ходить в спортзал.

Назначение главнокомандующим ВСУ

Александр Сырский всегда был непубличным генералом. С 8 февраля 2024 года он заменил в должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Этому предшествовало несколько месяцев напряженных дискуссий во власти и обществе.

В первом заявлении в должности отметил важность четкого и детального планирования действий всех органов военного управления, налаживания логистики для рационального и быстрого распределения вооружений. По его мнению, основной задачей является постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий и внедрение новых технических решений.

Одним из первых его решений в качестве главкома был выход украинских подразделений из Авдеевки. Он отметил, что это позволило избежать оцепления и сохранить жизнь военных. Но отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для артиллерии. Именно это не позволило вести эффективную контрбатарейную борьбу. Однако, по словам Сырского, во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери – более 47 тысяч человек.

Через несколько дней после назначения новый главком отметил, что Силы обороны перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение врага. В то же время добавил, что цель Украины остается неизменной – выход на государственные границы.

Сырский регулярно посещает передовые позиции украинских защитников, чтобы проанализировать на месте тактику боев, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес ранее высоко оценил назначение Сырского на высший военный руководящий пост в Украине, утверждая, что в роли главкома он "стал печальной новостью для россиян".

Почему родители Сырского до сих пор живут в России

В детстве Александр Сырский жил с семьей в пяти километрах от села Новинки Владимирской области РФ – в военном гарнизоне "Костерево-1". Там служил его отец Станислав, являвшийся кадровым военным советской армии.

В свое время военный городок был засекречен. Сейчас он считается недействующим, однако журналисты "Радио Свобода", которые снимали об этом сюжет, заметили там немало военных автомобилей и людей в камуфляже на гражданских авто. Школу же, где начинал обучение Сырский, россияне назвали именем одного из оккупантов, ликвидированных в начале полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

По словам расследователей, в 1970-х годах Станислава Сырского отправили служить в Украину и с собой он забрал семью. Поэтому школьную учебу Александр Сырский заканчивал уже в Харькове.

А вот его младший брат, которому сейчас 50 лет, а также родители, уже пересекшие 80-летний рубеж, до сих пор живут в спальном районе города Владимир, в обычной панельке. Брат работает в местном супермаркете телохранителем. Он утверждал, что с родственником в РФ его старший брат не поддерживает связь. Родители же, по сообщениям росСМИ, о его назначении узнали только из новостей.

Соседи родных Сырского допустили, мол, пожилым супругам "стыдно" за такого сына. Россияне также уверены, что главком ВСУ, который считает Харьков своим родным городом и вся военная служба которого связана с Украиной, "выбрал нехорошую сторону".

Что говорил о деоккупации Крыма и возвращении границ 1991 года

Главнокомандующий ВСУ недавно заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. В интервью британской газете The Guardian Сырский рассказывал об эффективной работе морских дронов, потопивших около трети Черноморского военно-морского флота РФ.

Он уточнил, что ключевая цель этой работы защитников – уничтожить Керченский мост, автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий временно оккупированный остров с Россией. Правда, отказался сообщить, когда это может произойти.

По его словам, у Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он является военной тайной.

"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить… чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях", – сказал генерал-полковник.

Как видит завершение войны и что для этого нужно

Главком ВСУ заверил, что Украина может завершить войну с Россией, только полностью восстановив территориальную целостность. Он подчеркнул, что для этого весь украинский народ должен сплотиться вокруг общей цели – победы.

"Потому что не всегда есть помощь извне, поэтому нам нужно наращивать объемы собственного вооружения. Этот процесс уже запущен. Мы должны рассчитывать, прежде всего, на свои силы", – подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главкома ВСУ, украинская армия продолжит меняться и развиваться, несмотря на полномасштабную войну. Главной задачей Сырский назвал – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.

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