"Планируем на десятилетие вперед": Сырский анонсировал структурные усовершенствования ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжат меняться и развиваться, несмотря на полномасштабную войну. Главная задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.
Мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года. Об этом 6 июня рассказал в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.
Он заверил, что структуры управления в армии будут совершенствоваться.
"В первый раз мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", – отметил генерал-полковник.
Он хочет оптимизировать штатную структуру подразделений Генерального штаба, уменьшить их численность и убрать несвойственные функции.
"Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий", – заверил Сырский.
Целью он назвал создание перспективной структуры ВСУ на период до вступления в НАТО.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 5 июня Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем. На нем были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотников, определены ключевые задачи на всех уровнях.
– Ранее, после поездки на фронт, главком заявил: при всей сложности ситуации на фронте у Украины есть шансы изменить ее в свою пользу. Силы обороны делают для этого все возможное.
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