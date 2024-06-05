Сырский провел заседание рабочей группы по беспилотным системам: определили приоритеты развития. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем. На нем были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотников и определены ключевые задачи на всех уровнях.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook. В заседании приняли участие начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и командиры подразделений.

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать стоящие перед нами вызовы", – написал главком.

По его словам, результаты работы беспилотных систем и применяемых их команд являются впечатляющими. В частности, речь идет об их успехах на Харьковском направлении. А украинские морские беспилотники смогли вытеснить врага из украинской акватории Черного моря.

"Планируем и дальше улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников", – сообщил Сырский.

Силы беспилотных систем – это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться. Для этого такие встречи главком планирует проводить регулярно. "Мы будем гибкими, динамичными и будем действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", – отметил он.

Сырский назвал одной из главных задач трансформацию украинской армии в высокотехнологичное войско. В ней бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет нам не только иметь преимущество над врагом, но и сохранить жизнь наших воинов, что является самым важным.

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