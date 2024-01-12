Главное, чтобы был справедливым: Зеленский признался, что не видел окончательной версии законопроекта о мобилизации. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский еще не видел окончательную версию законопроекта о мобилизации после учета всех предложений. Документ был накануне отозван правительством из парламента на доработку и над этим занимались депутаты и военные.

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Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве 12 января. Глава государства прокомментировал, как должен выглядеть законопроект о мобилизации, по его мнению.

"Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами над ним работали. Итогового варианта законопроекта я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", – отметил Зеленский.

Напомним, 11 января Кабинет министров отозвал из Рады законопроект о мобилизации для доработки.

По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, в Верховной Раде Украины могут проголосовать за доработанный законопроект о мобилизации с предложениями народных депутатов уже через несколько недель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабмин внес в Совет законопроект № 10378, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и утрату права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока его не "урегулируют".

– Глава комитета Совета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.

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