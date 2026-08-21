"Гнали, как скот на убой": пленный оккупант пожаловался на условия в армии Путина и рассказал о потерях. Видео

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд. Оккупант Сергей Широглазов, попавший в плен к украинским защитникам,рассказал о порядках в российской армии, нехватке еды и воды, отсутствии какого-либо обеспечения и в целом об отношении со стороны командования как к "скотине, которую ведут на убой".

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Допрос пленённого захватчика опубликовали в проекте "Хочу найти". Также он подчеркнул огромные потери армии РФ в Украине, ведь к месту боя он добирался по трупам своих сослуживцев.

Что рассказал оккупант

Россиянина Сергея Широглазова мобилизовали в сентябре 2022 года, сначала он служил в артиллерии, а через четыре года командование перевело его в штурмовую бригаду. По его словам, российская армия его ничем не обеспечила, поэтому ему самому пришлось покупать рюкзаки, рации и всё остальное для штурма.

Сергея на штурм вел дрон через заминированные участки, по пути он проходил мимо трупов своих товарищей. Еды и воды при этом у него тоже не было.

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"По дороге через лесополосу я встречал трупы российских солдат, проходил минные поля, было страшно — на любом шагу моя жизнь могла закончиться", – сетует оккупант.

Он обижен на командование: прослужил в артиллерии четыре года, но его считают ничем и гонят на штурм, "как скотину на убой".

"Не было ни еды, ни воды, гнали как последнюю скотину на убой. Четыре года служил в артиллерии, они меня считают ничтожеством", – пожаловался пленный захватчик.

Он отметил, что испытывает сильную ненависть к командованию и считает такие порядки недопустимыми.

Теперь он предупреждает тех, кто собирается подписывать контракт с минобороны РФ: "Не делайте этого. Вас просто поведут на забой, как и меня".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что пленный оккупант рассказал о колоссальных потерях РФ и пожаловался на командование. Так, один из россиян, недавно попавших в плен, рассказал о том, как именно в России сейчас вербуют "новобранцев" в колониях, как их "обеспечивают" в рядах "второй армии мира" и как российское командование выполняет обещания.

Как сообщал OBOZ.UA, еще один пленный оккупант пожаловался на реалии в армии Путина. По его словам, солдатам "второй армии мира" приходилось "пить воду из луж, есть червей".

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