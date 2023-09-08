Год назад Силы обороны освободили Балаклею: в сети вспомнили знаковое видео со стихотворением Шевченко

Силы обороны Украины ровно год назад, 8 сентября 2022-го, освободили от российских захватчиков город Балаклея Харьковской области. Именно там наши воины сняли трогательное видео с "посланием" Тараса Шевченко к украинцам.

Видео дня

Военнослужащие сорвали с билборда пропагандистский плакат, размещенный оккупантами, с надписью "Мы с Россией один народ". Наши защитники обнаружили, что под ним была цитата из поэмы Шевченко "Кавказ". Этот момент попал на видео (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Один из воинов процитировал строки Кобзаря:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев на своем канале в Telegram рассказал, что его воины также участвовали в контрнаступлении на Харьковщине.

"Горд, что имел возможность участвовать в тех исторических событиях вместе со своим подразделением. Горжусь тем, что именно KRAKEN был одним из тех, кто двигался в авангарде Харьковского контрнаступления", – написал Немичев и поделился видеороликом, снятым в Балаклее.

Напомним: 8 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи от российских оккупантов. Она стала первым крупным городом, который деоккупировали защитники Украинского государства.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом", – подчеркнул тогда глава страны.

Войска РФ захватили Балаклею в начале марта 2022-го. Жители населенного пункта провели в оккупации более полугода.

Как писал OBOZREVATEL, Слобожанское наступление украинских войск началось в сентябре 2022-го в условиях усиленных мер секретности. Военнослужащие Национальной гвардии, которые принимали в нем участие, рассказали, как защитникам Украины удалось достичь успеха.

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