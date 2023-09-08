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Год назад Силы обороны освободили Балаклею: в сети вспомнили знаковое видео со стихотворением Шевченко

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,9 т.
Российских оккупантов год назад прогнали из города Балаклея

Силы обороны Украины ровно год назад, 8 сентября 2022-го, освободили от российских захватчиков город Балаклея Харьковской области. Именно там наши воины сняли трогательное видео с "посланием" Тараса Шевченко к украинцам.

Видео дня

Военнослужащие сорвали с билборда пропагандистский плакат, размещенный оккупантами, с надписью "Мы с Россией один народ". Наши защитники обнаружили, что под ним была цитата из поэмы Шевченко "Кавказ". Этот момент попал на видео (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Плакат с портретом Тараса Шевченко в Балаклее.

Один из воинов процитировал строки Кобзаря:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев на своем канале в Telegram рассказал, что его воины также участвовали в контрнаступлении на Харьковщине.

Константин Немичев в Балаклее

"Горд, что имел возможность участвовать в тех исторических событиях вместе со своим подразделением. Горжусь тем, что именно KRAKEN был одним из тех, кто двигался в авангарде Харьковского контрнаступления", – написал Немичев и поделился видеороликом, снятым в Балаклее.

Напомним: 8 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи от российских оккупантов. Она стала первым крупным городом, который деоккупировали защитники Украинского государства.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом", – подчеркнул тогда глава страны.

Войска РФ захватили Балаклею в начале марта 2022-го. Жители населенного пункта провели в оккупации более полугода.

Балаклея на карте

Как писал OBOZREVATEL, Слобожанское наступление украинских войск началось в сентябре 2022-го в условиях усиленных мер секретности. Военнослужащие Национальной гвардии, которые принимали в нем участие, рассказали, как защитникам Украины удалось достичь успеха.

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