'Город к такой осаде оказался не готов': освобожденный из плена боевой медик рассказал о ситуации в Мариуполе в первые недели войны

В начале полномасштабного российского вторжения ситуация в Мариуполе была очень сложной. Город, хотя и долгое время находился в прифронтовой зоне, оказался совершенно не готов к осаде: не было достаточно боеприпасов, артиллерии, минометов и других необходимых ресурсов.

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Об этом изданию OBOZ.UA рассказал Владимир, боевой медик из Территориальной обороны Мариуполя, который провел почти два года в плену в РФ. Он отметил, что, имея опыт пребывания в прифронтовом городе еще в 2014 году, вместе с женой они были готовы к началу войны.

Владимир отвез семью в более безопасное место, а сам вернулся в Мариуполь. По его словам, тогда на выезд из города была большая колонна машин, а обратный путь был почти пуст. Владимир присоединился к Территориальной обороне и был назначен старшим боевым медиком стрелковой роты.

По его словам, по сравнению с оккупационными силами с нашей стороны было до 7 тысяч человек. Однако, как он отмечает, не было должной подготовки — боекомплект, артиллерия и минометы не были завезены в достаточном количестве. Что касается терробороны, кроме стрелкового оружия, почти ничего не было. Поэтому их подразделения были интегрированы в другие силы — пограничников, нацгвардейцев, "Азов", морпехов и т.д.

"Город к такой осаде не был готов абсолютно. Опять же, не было запасов топлива, еды. Я считаю, что каждый человек, вставший на защиту Мариуполя, заслуживает высочайшего уважения, это действительно подвиг. Зная, что ты в полной осаде, силами, превосходящими до пяти раз, не имея вообще ничего – сопротивляешься и, сравнивая потери, достаточно успешно", – заявил боевой медик.

Украинские военные оставались в Мариуполе, город уже был оцеплен. Подразделение Владимира было прикреплено к военному госпиталю, который находился на заводе Ильича. После авиаударов России, в результате которых был полностью уничтожен корпус реанимации и повреждены другие здания, руководство госпиталя решило провести эвакуацию на другие заводы. Часть медицинского персонала и подразделений отправилась на "Азовсталь", другие, среди которых и подразделение Владимира, остались на заводе Ильича. На заводе оказывали помощь раненым, проводили операции в условиях крайнего дефицита пищи и медикаментов.

Позже, сменив несколько локаций на территории завода, они отступали все глубже. После нескольких попыток прорыва, не увенчавшихся успехом, с 11 на 12 апреля командование приняло решение о сдаче в плен, считая это единственным шансом на спасение.

Ранее сообщалось, что российские кафиры утром 27 декабря начали облавы во временно оккупированном Мариуполе, ища дезертиров. Сообщается, что на днях с полигона возле Новоазовска сбежали с оружием два контрактника, бывших заключенных, которые уже, вероятно, успели совершить новые преступления. Облавы начались в селах Новоазовского района и охватили Мариуполь и близлежащий район.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты сносили дома в Мариуполе вместе с останками погибших жителей. Это делалось для того, чтобы скрыть количество жертв. Строительный мусор вместе с человеческими останками оккупанты вывозили грузовиками на свалки. В результате тысячи погибших мариупольцев остались без могил.

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