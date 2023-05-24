Госдеп одобрил сделку по продаже Украине ЗРК NASAMS на $285 млн – Пентагон

США могут продать Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и оборудование на $285 млн. Госдеп одобрил сделку по соответствующей продаже.

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Как указано на сайте Министерства обороны США, Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию. Ранее украинское правительство запросило закупку NASAMS, которая включает в себя: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel.

В пакет входят Центр распределения огня (FDC); пусковые установки для канистр, защищенная связь, приемники GPS, загрузчики кодов и комплекты кабелей; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; первичные двигатели; генераторы; техническая документация; запчасти; техническая поддержка правительства США и подрядчиков и другие сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.

Таким образом, общая сметная стоимость составляет 285 миллионов долларов.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские экипажи вернулись домой после обучения в Великобритании на танках Challenger 2. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники. Ожидается, что эта техника будет использована Украиной во время будущего контрнаступления.

Ранее американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие на развертывание комплекса тратят почти вдвое меньше времени, чем их коллеги в США.

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