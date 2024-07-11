Греция, Болгария и Румыния решили создать военный коридор, который пройдет через восточное крыло НАТО

Греция, Болгария и Румыния приняли решение о создании согласованного коридора военной мобильности. Ожидается, что он будет проходить через восточное крыло НАТО.

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Соответствующее решение было принято на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас.

"Вместе с моими болгарским и румынским коллегами Атанасом Запрьяновым и Ангелом Тилвером соответственно подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor)", – говорится в сообщении.

Осенью в Александруполисе (Греция) планируется трехсторонняя встреча для обсуждения реализации этого проекта.

Согласно информации издания Kathimerini, военный коридор будет проходить через восточное крыло НАТО.

План предусматривает объединение четырех портов и их инфраструктуры и сети. Этот коридор соединит Салоники и Александруполис в Греции с Варной в Болгарии и Констанцой в Румынии, которые являются стратегически важными городами для НАТО из-за их близости к восточным границам Североатлантического союза.

Соглашение позволит военным силам быстро перемещаться по Европе и за ее пределами, беспрепятственно пересекая границы, что значительно сократит время и бюрократические процедуры, которые сейчас необходимы.

Кроме того, в Румынии создается крупнейшая в Европе база НАТО площадью 30 квадратных километров, где будут размещены более 10 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Часть персонала и военных с базы "Рамштайн" вскоре переведут на базу "Майкл Когальничана", расположенную на побережье Черного моря, поскольку интересы коалиции все больше смещаются к востоку из-за российской угрозы.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне государства блока согласовали выделение Украине военной помощи в течение 2025 года. Речь идет о помощи на €40 млрд.

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